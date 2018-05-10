İbrahim Üzülmez Lens'i istiyor

Beşiktaş'a büyük umutlarla gelen ancak performansıyla hayal kırıklığı yaratan Jeremain Lens'e sürpriz talip çıktı...

Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluğunu ilan eden ve gelecek sezon Süper Lig'de önemli yerlere gelmek isteyen Rizespor'un transferde ilk hamlesinin Hollandalı oyuncu olduğu iddia edildi.

İBRAHİM HOCA ÇOK İSTİYOR

Teknik direktör İbrahim Üzülmez'in talip olduğu ifade edilen Lens için destek sözünün verildiği, bonservisi ile olmasa bile bir sezon kiralık olarak forma giyebileceği belirtildi.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 22'si Süper Lig, 6'sı Türkiye Kupası ve 2'si Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere toplam 30 maçta forma giyen Hollandalı yıldız, 4 gol, 5 asistle oynayarak beklentilerin altında kaldı.