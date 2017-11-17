Ibrahimovic: 10 numara size verilmez siz alırsınız

Nisan ayında geçirdiği ağır sakatlığın izlerini silmeye çalışan Zlatan Ibrahimovic sahalara dönmeye hazırlanıyor. Noel döneminde formasına kavuşması beklenen İsveçli yıldız, bu sezon 10 numaralı formayla mücadele edecek.

SAHALARDAN UZAK KALMAK ZOR

Geçen sezon 9 numaralı formayla sahaya çıkan 36 yaşındaki futbolcu yeni forma numarasının kendisine uğur getireceğine inanıyor. Daha önce İsveç Milli Takımı ve Ajax'ta da sırtında 10 numara yazdığını hatırlatan Ibrahimovic "10 numara fark yaratan, fark edilen yıldızdır. Ben de zaten kendimi bu özelliklere sahip biri olarak hissediyorum 10 numara size verilmez siz alırsınız" diye konuştu.

Çapraz bağlarının kopmasının yaşadığı süreci de aktaran İsveçli futbolcu, profesyonel kariyerindeki ilk ağır sakatlığı yaşadığını ve bu nedenle sahalardan uzak kalmanın kendisine çok zor geldiğini belirtti.