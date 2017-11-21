İbrahimovic 10 yıllık unvanını Granqvist'e kaptırdı

İsveç Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Krasnodar takımında forma giyen 32 yaşındaki Granqvist'in, 2017 yılının en iyi futbolcusu seçildiği belirtildi.

İBRAHİMOVİC 7 AY SAHALARDAN UZAK KALDI

İtalya'yı saf dışı bırakarak 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan İsveç Milli Takımı'nın kaptanlığını üstlenen savunma oyuncusu, başarılı performansıyla beğeni toplamıştı.

En iyi futbolcu ödülünü toplamda 11, son 10 sezonda ise üst üste kazanan Ibrahimovic ise sakatlığının da etkisiyle bu yıl unvanını kaptırdı. Milli takımdan geçen sezon emekliye ayrılan Manchester Unitedlı yıldız oyuncu, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 7 ay boyunca sahalardan uzak kalmıştı.

Zlatan Ibrahimovic, Manchester United'ın konuk ettiği Newcastle United'ı 4-1 mağlup ettiği geçen hafta sonu oynanan lig maçında bu sezon ilk kez sahaya çıkmıştı.