İbrahimovic 100 milyon doları reddetti

LA Galaxy'ye transfer olan Ibrahimovic'in, MLS'e gitmeden önce dev bir teklifi geri çevirdiği öğrenildi.

Manchester United'dan ayrılarak MLS ekibi LA Galaxy'ye transfer olan Zlatan Ibrahimovic'le ilgili bir haber ortaya çıktı.

ÇİN'DEN TEKLİF ALDI

Sports Illustrated'ın haberine göre İsveçli yıldız futbolcu, MLS'e gitmeden önce Çin'den teklif aldı. Futbolcuların yıllık ücretlerine ve bonservislerine astronomik paralar ödeyen Çin kulüpleri, Ibrahimovic'i de renklerine bağlamak istedi.

KARİYERİ İÇİN VAZGEÇTİ

Bir Çİn ekibi İsveçli oyuncuya teklif ettiği sözleşmede 100 milyon doları gözden çıkarttı. Ancak Zlatan Ibrahimovic, kendisine önerilen 100 milyon doları kariyerinde yeni bir sayfa açmak için geri çevirerek MLS'in yolunu tuttu.

İsveçli yıldız, MLS ekibinden yıllık 1.5 milyon pound kazanacak.

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