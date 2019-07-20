Ibrahimovic 3 gol attı

ABD MLS'te oynanan Los Angeles derbisi Ibrahimovic'le Carlos Vela'nın düellosuna sahne oldu.
IBRA 3 GOL, VELA 2 GOL ATTI
Los Angeles Galaxy, sahasında Los Angeles FC'yi konuk etti. Maç çok hızlı başlarken karşılıklı goller geldi.
4. dakikada Vela'nın penaltıdan attığı gole, 8. dakikada Ibrahimovic cevap verdi. İlk yarı 1-1 sona erdi.
İkinci yarıda İsveçli dünya yıldızı mücadeleye ağırlığını koydu. 56 ve 70. dakikalarda attığı gollerle takımını 3-1 öne geçirdi.
Karşılaşmanın 90+7. dakikasında Meksikalı yıldız Vela skoru 3-2'ye getirdi ve maçın sonucunu belirledi.