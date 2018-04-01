Ibrahimovic ABD'deki ilk maçında yeni takımını sırtladı

Los Angeles FC, Carlos Vela'nın iki golü ve Steres'in kendi kalesine kaydettiği golle 3-0 öne geçti.

Zlatan'ın takımı Galaxy ise Lletget ile 61. dakikada farkı 2'ye indirdi. Dakikalar 71'i gösterdiğinse ise oyuna Zlatan Ibrahimovic girdi.

İBRA, İLK MAÇINDA TAKIMINI KURTARDI

Mücadelenin 73. dakikasında Pontius ile farkı 1'e indirmeyi başaran Los Angeles Galaxy'de sahne sırası Ibrahimovic'e geldi.

İsveçli golcü, 77. dakikada harika golle beraberliği sağladı.

Zlatan Ibrahimovic'in ilk golünden

Son sözü ise yine 90. dakikada Ibrahimovic söyledi ve Los Angeles Galaxy, 3-0 geriye düştüğü maçta Los Angeles FC'yi 4-3 mağlup etti.

Zlatan Ibrahimovic'in ilk golünden