İbrahimovic: Aslanlar insanlar gibi iyileşmez

İsveçli yıldız ego yüklü sözlerine bir yenisini ekledi.

Manchester United'ın nisan ayında Anderlecht ile oynadığı maçta çapraz diz bağları koptuktan sonra geçtiğimiz gün Newcastle United maçıyla birlikte sahalara dönen Zlatan Ibrahimovic, karşılaşma sonrası yaptığı öz güven dolu açıklamalarla futbol dünyasına yeniden kendini hatırlattı.

ASLANLAR İNSANLAR GİBİ İYİLEŞMEZ

Yeniden futbol oynayacağına her zaman emin olduğunu söyleyen Ibrahimovic, "Geri döneceğimi biliyordum ve bundan endişe duymamı gerektiren hiçbir şey yoktu. Çünkü aslanların iyileşme süreci insanlara göre farklıdır." sözleriyle kendisine duyduğu güveni ortaya koydu.

Newcastle United maçının 77. dakikasında Anthony Martial yerine oyuna dahil olarak bu sezon ilk kez resmi bir karşılaşmada süre alan Zlatan Ibrahimovic'in, geçtiğimiz yıl veda ettiğini açıkladığı İsveç Milli Takımı'yla 2018 Dünya Kupası'nda mücadele edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor.