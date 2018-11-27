İbrahimovic av için Antalya'da

Amerika MLS'te LA Galaxy forması giyen İbrahimovic, sezonun bitmesiyle birlikte soluğu Türkiye'de aldı. Av için Antalya'da gelen İbra, bir Trabzonspor taraftarının formasını imzaladı ve fotoğraf çekildi.

INSTAGRAM HESABINDAN TÜRKİYE PAYLAŞIMLARI

Yıldız forvet kişisel Instagram hesabından Türkiye temalı iki fotoğraf paylaştı. İbra'nın takipçileri önce hesabın hacklendiğini düşündü ancak gerçek kısa süre sonra ortaya çıktı.

İbrahimovic, av için Antalya'ya geldi. Tatilinin bir kısmını Türkiye'de geçirecek olan başarılı forvet, bir Trabzonspor taraftarıyla fotoğraf çekildi. Minik taraftarın formasını da imzaladı.

Yunus isimli Trabzonspor taraftarı fotoğraflı kendi sosyal medya hesabından paylaştı.