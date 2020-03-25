İbrahimovic, benzin alırken görüntülendi

Tüm dünyayı saran koronavirüsün İtalya'da da etkisini artırmasının ardından Milan'da forma giyen Zlatan İbrahimovic, ülkesi İsveç'e dönmeyi tercih etmişti.

38 yaşındaki oyuncu İbrahimovic, başkent Stockholm'de aracına benzin alırken hamburger büfesi çalıştıran gurbetçi Faruk Yıldız tarafından görüntülendi.

İBRA DA ADAYA KAÇTI

Zlatan İbrahimovic ile kısa bir konuşma yaptığını belirten Faruk Yıldız, başarılı oyuncunun kendisine sahip olduğu adada kaldığını söylediğini de dile getirdi.

Bilindiği gibi Cristiano Ronaldo da koronavirüs salgınından, Portekiz'de bulunan bir adada kalarak korunmaya çalışıyor.