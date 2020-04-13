İbrahimovic çalışmalarını sürdürüyor

Koronavirüs salgınının en çok can aldığı ülkelerden biri olan İtalya'da, ligler süresiz olarak ertelenmişti.
Virüsün gitgide yayılması sonucu özel uçakla ülkeden ayrılarak İsveç'e giden Milan'ın golcü futbolcusu İbrahimovic, kendini karantinaya almıştı.
YÜZDE 25'İNİ SATIN ALMIŞTI
Geçtiğimiz günlerde, yüzde 25'ini satın aldığı Hammarby Kulübü'nün tesislerine giderek antrenman yapmaya başlayan yıldız futbolcu, bugün de çalışmalarını sürdürdü.
Sahibi olduğu takımın futbolcularıyla top koşturan 38 yaşındaki futbolcunun, İtalya'ya dönüp dönmeyeceği merak ediliyor.