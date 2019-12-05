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İbrahimovic: Cristiano doğal bir yetenek değil

İsveçli süperstar Zlatan İbrahimovic, Cristiano Ronaldo'yu kızdıracak sözler söyledi.

| Haber Merkezi
İbrahimovic: Cristiano doğal bir yetenek değil
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Söylediği sözlerle sürekli gündem olmayı başaran Zlatan İbrahimovic, yine dikkat çekici ifadeler kullandı.

"CRİSTİANO DOĞAL YETENEK DEĞİL"

"İtalya’da gerçek Ronaldo’yu bulabilecek misin?” sorusuna yanıt veren İsveçli futbolcu, “Hiç sanmıyorum. Gerçek Ronaldo Brezilyalı, Cristiano doğal bir yetenek değil, çok çalışmanın meyvesidir" ifadelerini kullandı.

Ibrahimovic'in diğer açıklamaları ise şu şekilde: Serie A’yı 7 kez üst üste kazanan bir takıma transfer oldu.

Böyle bir kulübe gitmek zor değil. Meydan okuma istiyorsa, Serie B’ye düştüğünde Juventus’a transfer olup onları tekrar zirveye taşıması gerekirdi.

Ballon d'Or hakkında konuşan deneyimli futbolcu, "Artık bu ödüllerin Cristiano Ronaldo tarafından değil, Real Madrid Başkanı Florentino Perez tarafından kazanıldığını biliyoruz” dedi.

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