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İbrahimovic Dünya Kupası'nda yok

İsveç Futbol Federasyonu, "İstersem Dünya Kupası'nda oynarım" açıklamasını yapan İbrahimovic'in Dünya Kupası'nda yer almayacağını söyledi.

İbrahimovic Dünya Kupası'nda yok
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İbrahimovic Dünya Kupası'nda yok

İsveç Futbol Federasyonu, yıldız forvet oyuncusu Ibrahimovic'in 2018 Dünya Kupası'nda forma giymeyeceğini duyurdu.

DÜNYA KUPASI'NDA YOK

İsveç Milli Futbol Takımı Sportif Direktörü Lars Richt, futbol federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Salı günü Zlatan ile konuştum. Bana milli takım kararını değiştirmediğini söyledi. Yani Dünya Kupası'nda oynamayacak." ifadelerini kullandı.

İBRA YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI

Ibrahimovic daha önce Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'nda oynamak için yeşil ışık yakmış fakat İsveç Milli Takımı Teknik Direktörü Janne Andersson, yıldız futbolcuyu kadroda düşünmediğini ve böyle bir istek için kendisini telefonla araması gerektiğini bildirmişti.

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