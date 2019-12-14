İbrahimovic: Favori oyuncum Mbappe

İsviçli yıldız Zlatan Ibrahimovic, verdiği röportajda favori oyuncusunun Paris Saint-Germain'in yükselen genç yıldız adayı Kylian Mbappe olduğunu söyledi.

Mbappe'nin yeteneklerinin farklı olduğunu kaydeden Zlatan, "Ben oynadığımda herkes benim tarzımı kopyalamaya çalışıyordu. Çok şık bir tarzım vardı. Televizyonda maçları izliyordum, artık çok izlemiyorum ancak favori oyuncum büyük ihtimalle Mbappe, diğerlerinden çok başka bir oyuncu" dedi.

"UMARIM FUTBOL İÇİN BU AÇLIĞI SÜRER"

Fransız futbolcunun daha da iyi duruma geleceğine inandığını kaydeden İsveçli golcü, "Mbappe fark yaratan bir oyuncu. Genç ve sıkı çalışmasına devam etmesini diliyorum. 19 yaşında şu anda yıldız durumda. Umarım futbol için olan bu açlığı sürer ve gelişimine devam eder. Onun kafasını sahada tutması çok önemli, bu bazen çok zor olabiliyor" ifadelerini kullandı.

Bu sezon PSG ile 16 maçta sahaya çıkan Mbappe, 13 gol ve 8 asistlik harika bir performans sergiledi.