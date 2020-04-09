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İbrahimovic, Hammarby'de idmanlara başladı

Koronavirüs nedeniyle İtalya'dan ayrılarak ülkesi İsveç'e giden İbrahimovic, yüzde 25'ini satın aldığı Hammarby Kulübü'nün tesislerine gelerek antrenman yaptı.

| Haber Merkezi
İbrahimovic, Hammarby'de idmanlara başladı
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Koronavirüs salgınının en çok can aldığı ülkelerden biri olan İtalya'da, ligler süresiz olarak ertelenmişti.

Virüsün gitgide yayılması sonucu özel uçakla ülkeden ayrılarak İsveç'e giden Milan'ın golcü futbolcusu İbrahimovic, bir süredir kendini karantinaya almıştı.

YÜZDE 25'İNİ SATIN ALMIŞTI

Evinden çıkmaya başlayan yıldız futbolcu, yüzde 25'ini satın aldığı Hammarby Kulübü'nün tesislerine giderek antrenman yapmaya başladı.

İSVEÇ'TE ANTRENMANA İZİN VAR

İsveç'te, sosyal mesafeyi korumaları halinde futbolcuların antrenman yapmalarına izin veriliyor.

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