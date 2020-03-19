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İbrahimovic: Hep beraber koronaya tekme vuralım

Koronavirüs salgını nedeniyle İtalya'dan ayrılarak İsveç'e giden Zlatan İbrahimovic, "Umutmayın; eğer virüs Zlatan'a gelmezse, Zlatan virüse gider" diyerek kendine has bir yorumda bulundu.

| Haber Merkezi
İbrahimovic: Hep beraber koronaya tekme vuralım
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Milan forması giyen futbolcu Zlatan Ibrahimovic, dünyayı saran koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"BAĞIŞ KAMPANYASI BAŞLATTIM"

Bağış yapacağını açıklayan 38 yaşındaki futbolcu; "İtalya bana çok şey verdi ve bu dramatik zamanda, ben de bu sevdiğim ülkeye daha fazlasını geri vermek istiyorum. Benimle çalışan insanlarla birlikte hastaneler için bir bağış kampanyası başlatma ve iletişim gücümle birlikte mesajı yayma kararı aldım. Ciddi bir mesele bu ve ciddi bir yardıma ihtiyacımız var. Meslektaşlarımın gücüne, tüm profesyonel sporcuların ve küçük ya da büyük yardım yapmak isteyen herkese güveniyorum." dedi.

"VİRÜS ZLATAN'A GELMEZSE, ZLATAN VİRÜSE GİDER"

Ibra, kendine yakışır tarzda koronavirüse meydan okumayı da ihmal etmedi. Yıldız futbolcu sözlerini, "Birlikte, bencil olmadan her gün bizim hayatımızı kurtarmaya çalışan doktorlara ve hastanelere yardım etmeliyiz. Haydi hep beraber koronavirüse tekmeyi vuralım ve bu maçı kazanalım. Unutmayın; eğer virüs Zlatan'a gelmezse, Zlatan virüse gider." diyerek noktaladı.

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