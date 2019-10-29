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Ibrahimovic: İspanya'ya geri dönüyorum

Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan 38 yaşındaki yıldız futbolcu Ibrahimovic, İspanya'ya geri döneceğini duyurdu. Ibra'nın hangi takımın formasını giyeceği henüz bilinmiyor.

| Haber Merkezi
Ibrahimovic: İspanya'ya geri dönüyorum
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Futbol kariyerinin Amerika'nın LA Galaxy takımında sürdüren İbrahimovic, attığı gollerle her ligde olduğu gibi MLS'te de klasını konuşturmuştu.

1.5 sezondur Amerika'da top koşturan İsveçli yıldız, 59 maçta tam 53 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

"MERHABA İSPANYA, GERİ DÖNÜYORUM"

Kariyerini Avrupa'da sürdürmeyi planlayan 38 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak İspanya La Liga'ya geri döneceğini açıkladı.

Kısa bir video çeken Ibra, "Merhaba İspanya. Geri dönüyorum" dedi.

Zlatan'ın hangi takımın formasını giyeceği henüz bilinmiyor.

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