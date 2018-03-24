İbrahimovic: Avrupa'yı fethettim sıra Amerika'da

MLS takımlarından Los Angeles Galaxy'e transfer olan İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic, transferin detaylarını anlattı ve yine çarpıcı açıklamalarda bulundu.

OYNAMAYA AÇIM

Oynamak için sabırsızlandığını söyleyen 36 yaşındaki forvet, ''LA Galaxy'e gitme kararı aldım çünkü benim için en doğru karar buydu. Verebileceğim çok şey var. Oynamak için sabırsızlanıyorum. İlk kez şeker verdiğiniz küçük bir çocuk gibiyim ve o şekeri her zaman ararım. İhtiyacım olan şey bu. Oynamaya ihtiyacım var ve oynamak istiyorum. Oynamaya açım, uzun süredir sahada değilim.'' sözlerini kullandı.

İSTERSEM DÜNYA KUPASI'INDA OYNARIM

Dünya Kupası'nda olabileceğinin sinyallerini bir kez daha veren İsveçli yıldız, ''20 yıl boyunca dünyanın en büyük kulüplerinde, en iyi oyuncularıyla oynadım ve artık başka bir kıtayı deneme vakti geldi. Ben Zlatan'ım. Eğer İsveç formasıyla Dünya Kupası'nda oynamak istersem orada da oynarım.'' şeklinde konuştu.

SIRA AMERİKA'YI FETHETMEYE GELDİ

Los Angeles kulübüne başarılar elde etmeye geldiğini söyleyen Zlatan "Los Angeles'a neden geldiğimi biliyorum. Zlatan'ın DNA'sında kazanmak vardır. Ben de bunun için buradayım. Söylediğim gibi, Avrupa'yı nasıl fethettiysem Amerika'yı da öyle fethedeceğim." dedi.