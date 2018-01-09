İbrahimovic: İsveç'te bana ırkçılık yapılıyor

Manchester United'ın İsveçli yıldızı Zlatan İbrahimovic, Fransız televizyon kanalına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kanal Plus'e konuşan İbrahimovic, ülkesinde kendisine karşı ayrımcı bir tutum sergilendiğini öne sürdü. "Üstü kapalı bir ırçılık var" diyen 36 yaşındaki futbolcu, soyadı Andersson veya Svensson olmadığı için haksız eleştirilere maruz kaldığını belirtti.

"İSVEÇ İÇİN YAPTIKLARIMI KİMSE YAPMADI"

Elde ettiği başarılara İsveç'te hiçbir futbolcunun ulaşamadığını dile getiren İbrahimovic, "İsveç'te en iyi futbolcuya verilen altın top ödülünü 11 kez kazandım. Benden sonra en çok kazanan futbolcu bu ödüle 2 kez layık görüldü. İsveç için yaptıklarımı daha önce kimse yapmamış. Ben en iyisiyim. Ama İsveç medyası her fırsatta bana saldırıda bulunuyor. Çünkü İbrahimovic olmamı kabullenemiyor. Eğer adım Andersson ya da Svensson olsaydı ve banka soymuş olsaydım, emin olun o zaman bile beni korurlardı" diye konuştu.

116 maçta 62 golle İsveç Milli Takımı'nın gelmiş geçmiş en skorer futbolcusu olan İbrahimovic; Ajax, Inter, Barcelona, Milan ve PSG’de olmak üzere 4 farklı ülkede lig şampiyonluğu yaşadı.