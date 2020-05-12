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İbrahimovic, İtalya'ya döndü

Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir İsveç'te olan Zlatan İbrahimovic, özel uçakla Milano'ya döndü.

| AA & Ensonhaber
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Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen İsveçli yıldız Zlatan İbtahimovic, koronavirüs salgını nedeniyle liglerin askıya alınması üzerine ülkesi İsveç'e gitmişti.

Bir süredir sahibi olduğu Hammarby ekibinde antrenmanlarını sürdüren İbra'nın, özel bir uçakla İtalya'ya döndüğü öğrenildi.

KENDİSİNİ KARANTİNAYA ALDI

Öte yandan 38 yaşındaki yıldızın, Milan’ın tesisleri Milanello'da kendisini iki haftalık karantinaya aldığı ve takım arkadaşlarından ayrı bir şekilde bireysel idman yapabileceği bildirildi.

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