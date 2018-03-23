İbrahimovic, LA Galaxy'de

Zlatan İbrahimovic, yine kendine has tarzıyla ilginç bir işe imza attı.

Manchester United ile yollarını ayıran golcü futbolcu, MLS eskibi LA Galaxy ile el sıkıştı.

2016-2017 sezonunda İngiliz ekibine transfer olan İsveçli yıldız, geçtiğimiz yıl yaşadığı sakatlıktan sonra uzun süre yeşil sahalara dönememişti.

LA Galaxy, Zlatan İbrahimovic'in transferini resmen açıkladı - İZLE

GAZETEYE İLAN VERDİ

Sürekli farklı tarzı ve söylemleriyle gündem olan yıldız futbolcu, yine kendi tarzıyla transferini duyurdu.

Ibrahimovic, kentin prestijli gazetelerinden Los Angeles Times'a tam sayfa reklam verdi.

Reklamda, Los Angeles Galaxyli taraftarlara kendine özgü üslubuyla seslenen İsveçli futbolcu, "Sevgili Los Angeles. Bir şey değil." mesajını paylaştı.

YILLIK 1.5 MİLYON POUND ALACAK

İbrahimovic'in LA Galacy'den yıllık 1.5 milyon pound alacağı öğrenildi. Kırmızı Şeytanlar'dan haftalık 360 bin pound aldığı bilinen İsveçli futbolcu bu kez ücretinde indirime gitti.

İbrahimovic daha önce Malmö, Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan, PSG ve Manchester United takımlarının formaları giymişti. Golcü oyuncunun son durağı Amerika oldu.