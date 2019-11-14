Ibrahimovic LA Galaxy'ye veda etti: Fethettim gidiyorum

Futbol yaşantısını MLS'te sürdüren Zlatan Ibrahimovic, sosyal medya hesabından LA Galaxy'e veda etti.
Ibrahimovic yaptığı açıklamada,"Geldim, gördüm, fethettim. Tekrar yaşadığımı hissettirdikleri için Los Angeles Galaxy'e teşekkür ederim. Siz Zlatan'ı istediniz, ben de size onu verdim. Rica ederim. Hikaye devam ediyor. Şimdi beyzbol izlemeye geri dönebilirsiniz." ifadelerine yer verdi.
Sıradaki durağı merakla beklenen İsveçli golcünün adı; Milan, Manchester United gibi Avrupa'nın dev kulüpleri ile anılıyor.