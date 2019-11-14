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Ibrahimovic LA Galaxy'ye veda etti: Fethettim gidiyorum

LA Galaxy ile yollarını ayıran İbrahimovic, veda mesajı yayınladı. İsveçli yıldız, "Siz Zlatan'ı istediniz, ben de size onu verdim. Şimdi beyzbol izlemeye geri dönebilirsiniz" dedi.

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Futbol yaşantısını MLS'te sürdüren Zlatan Ibrahimovic, sosyal medya hesabından LA Galaxy'e veda etti.

Ibrahimovic yaptığı açıklamada,"Geldim, gördüm, fethettim. Tekrar yaşadığımı hissettirdikleri için Los Angeles Galaxy'e teşekkür ederim. Siz Zlatan'ı istediniz, ben de size onu verdim. Rica ederim. Hikaye devam ediyor. Şimdi beyzbol izlemeye geri dönebilirsiniz." ifadelerine yer verdi.

Sıradaki durağı merakla beklenen İsveçli golcünün adı; Milan, Manchester United gibi Avrupa'nın dev kulüpleri ile anılıyor.

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