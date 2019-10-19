İbrahimovic: Lukaku kaybetmekten korkuyordu

2016 yılında Paris Saint Germain'den bedelsiz şekilde Manchester United'a transfer olan Zlatan İbraimhovic, Romelu Lukaku ile birlikte İngiliz temsilcisinde 2 sezon geçirdi.

İsveçli forvet, Romelu Lukaku ile yaşadığı bir anısını La Gazzetta Dello Sporta anlattı.

Inter forması giyen oyuncuya , "Yaptığın her düzgün kontrol için sana 50 euro vereceğim dedim ve o da bana "eğer başarısız olursam sen ne kazanacaksın" dedi. Ben de ona, "hiçbir şey" dedim. Daha iyi bir oyuncu olmak istiyordu fakat iddialaşmayı kabul etmedi. Üzgünüm ama kaybetmekten korkuyordu" dedi.

"LUKAKU'NUN BİTMEYEN BİR GOL AÇLIĞI VAR"

Lukaku'nun Inter'e gitmesiyle ilgili ise, "Lukaku'nun bitmeyen bir açlığı var. Inter'de bunu tüm dünyaya kanıtlayabilir" yorumunda bulundu.

Romelu Lukaku, Inter formasıyla çıktığı 8 maçta 3 gol atmayı başardı.