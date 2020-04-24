Zlatan İbrahimovic maça çıkacak

Koronavirüs salgınının en çok can aldığı ülkelerden biri olan İtalya'da; ligin süresiz olarak ertelenmesi üzerine Milan'ın golcüsü Zlatan İbrahimovic, ülkesi İsveç'in yolunu tutmuştu.

Bir süredir ülkesinde yüzde 25'ini satın aldığı Hammarby Kulübü'nün tesislerinde idman yaptığı bilinen İbrahimovic, bu kez maça çıkmaya hazırlanıyor.

HAZIRLIK MAÇINDA OYNAYACAK

Tüm dünyada virüs nedeniyle sosyal izolasyonun devam ettiği günlerde, Zlatan ise Hammarby Kulübü'nün 24 Nisan'da (bugün) oynayacağı bir hazırlık maçında görev alacak.

38 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından maçın canlı yayınlanacağını duyurduğu paylaşımda ise, "Sana bir sihir yapmamı ister misin?" sözlerini kullandı.

''VİRÜS ZLATAN'A GELMEZSE, ZLATAN VİRÜSE GİDER''

Geçtiğimiz haftalarda koronavirüs salgınıyla mücadele eden İtalya'da bir bağış kampanyası başlattığını duyuran İbrahimovic, açıklamasında virüse meydan okumayı da ihmal etmemişti.

İsveçli yıldız, ''Birlikte, bencil olmadan her gün bizim hayatımızı kurtarmaya çalışan doktorlara ve hastanelere yardım etmeliyiz. Haydi hep beraber koronavirüse tekmeyi vuralım ve bu maçı kazanalım. Unutmayın; eğer virüs Zlatan'a gelmezse, Zlatan virüse gider.'' ifadelerini kullanmıştı.