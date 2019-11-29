Ibrahimovic: Milan benim ikinci evim

MLS takımlarından Los Angeles Galaxy'den ayrıldıktan sonra hangi takıma gideceği merakla beklenen Zlatan Ibrahimovic, Milan'a açık kapı bıraktı.

50 YAŞINA KADAR OYNARIM

La Gazzetta dello Sport'a konuşan 38 yaşındaki yıldız, eski takımı için 50 yaşına kadar futbol oynayabileceğini söyledi. İsveçli golcü, röportajında, "Milan benim ikinci evim. Orada harika anılarım var. Eğer beni çeken bir proje olursa 50 yaşına kadar futbol oynayabilirim" ifadelerini kullandı.

2010-2012 yılları arasında İtalyan ekibinin formasını giyen Ibrahimovic, Inter, Barcelona, Paris Saint-Germain ve Manchester United gibi dev kulüplerde oynamıştı.

Öte yandan basında yer alan haberlere göre, Milan yıldız golcüye 18 ay için 6 milyon Euro'luk bir sözleşme teklifi etti ancak Zlatan kulüpten 9 milyon Euro istedi