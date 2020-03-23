İbrahimovic Milan'dan ayrılıyor

Los Angeles Galaxy'den ayrılarak yıllar sonra Milan'a geri dönen İbrahimovic'in İtalya serüveni bu kez kısa sürdü.
Sport Mediaset'in haberine göre yıldız futbolcu, sezon sonunda Milan'dan ayrılmaya karar verdi.
Zlatan'ın bu kararı almasında iki önemli etken bulunuyor. Birincisi kendisini takıma geri döndüren Zvonimir Boban'ın görevden alınması, ikincisi ise koronavirüs salgını.
TEKNİK DİREKTÖR OLACAK
38 yaşındaki İsveçli yıldızın artık kariyerine teknik direktörlük olarak devam etmek istediği belirtildi.
"VİRÜS ZLATAN'A GELMEZSE, ZLATAN VİRÜSE GİDER"
Öte yandan geçtiğimiz günlerde virüs hakkında konuşan İbra, "Unutmayın; eğer virüs Zlatan'a gelmezse, Zlatan virüse gider" diyerek kendine has bir açıklama yapmıştı.