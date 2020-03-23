1 Abdurrahim Albayrak ve eşi karantinada Galatasaray'ın İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı. Albayrak çifti özel bir hastanede karantina altına alındı.

2 Fenerbahçe'de Erol Bulut sesleri Koronavirüs salgını nedeniyle yabancı bir hoca getiremeyen Fenerbahçe'de yönetim, ibreyi Erol Bulut'a çevirdi.

3 İbrahimovic Milan'dan ayrılıyor Koronavirüs nedeniyle İtalya'dan ayrılan Zlatan İbrahimovic'in Milan'a geri dönmeyeceği öğrenildi. Yıldız futbolcunun kariyerine teknik direktör olarak devam etmesi bekleniyor.

4 Messi'den koronavirüse karşı 'sakal' önlemi İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'da forma giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi koronavirüs salgınına karşı maske takmayı zorlaştırdığı gerekçesiyle sakallarını kesti.

5 Falcao: Fenerbahçe derbisiyle bağlarımız güçlendi Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, Fenerbahçe derbisini kazanmalarının takımın bağını güçlendirdiğini belirtti.

6 Ronaldo'nun test sonuçları negatif çıktı Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını spor camiasını da etkilemiş, bazı sporcuları da es geçmemişti. Dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'nun da tabii tutulduğu testin sonucu hayranlarını sevindirdi.

7 UEFA, kulüpler için harekete geçti Dünyayı saran ve ekonomik olarak kulüpleri çıkmaza sokan koronavirüs salgını sonrası harekete geçen UEFA, borçların son ödeme tarihi olan 31 Mart'ı, 30 Nisan'a kadar uzattığını duyurdu.

8 Beşiktaş'ta 17 milyon TL'lik Ajdin Hasic ortada yok Beşiktaş'ta sezonun ilk yarısını idman yaparak geçirdikten sonra Ocak ayında profesyonel sözleşmeye imza atan Ajdin Hasic, kiralık olarak gönderildiği Ümraniyespor'da beklentileri karşılayamadı.

9 Ahmet Nur Çebi'den eski yönetime 'koronavirüslü' gönderme Gündeme dair açıklamalar yapan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, koronavirüsün ekonomik etkisiyle ilgili konuştu. Çebi, ''Bu kulüpler ne başkanlar, yöneticiler gördü. Virüsün etkisi ne ki?'' dedi.