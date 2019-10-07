İbrahimovic MLS'de şova devam ediyor

Zlatan İbrahimovic durmuyor, atmaya devam ediyor...

İBRA'DAN HARİKA GOL

İsveçli yıldız, son olarak dün gece oynanan Houston Dynamo- Los Angeles Galaxy maçında attığı enfes golle izleyenleri bir kez daha kendine hayran bıraktı.

İbrahimovic'in harika golüne rağmen Los Angeles Galaxy, Houston Dynamo'ya 4-2 yenilmekten kurtulamadı.

MLS KARİYERİ: 55 MAÇTA 51 GOL

Şu ana dek MLS'de oynadığı 55 maçta 51 gol 14 asistlik muhteşem bir performans ortaya koyan yıldız oyuncu, takımının skor yükünü sırtlanmış durumda.

Bu sezon ise çıktığı 28 maçta 29 gol 7 asistlik bir grafik çizen İbrahimovic, MLS'deki rekorları alt üst etmeye devam edeceğe benziyor.

Ibrahimovic'in Houston Dynamo'ya attığı şık gol- İZLE