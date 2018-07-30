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İbrahimovic MLS'te şova devam ediyor

Los Angeles Galaxy, Zlatan Ibrahimovic'in hat trick yaptığı maçta Orlando City'i 4-3 mağlup etti. İsveçli yıldız MLS ekibiyle çıktığı 17 maçta 15 gole ulaştı.

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İbrahimovic MLS'te şova devam ediyor

MLS'te Los Angeles Galaxy, Orlando City'i konuk etti. Orlando City karşılaşmanın 18. dakikasında Cristian Higuita ile 1-0 öne geçti.

Galaxy bu gole 39. dakikada Giovani dos Santos ile cevap verdi. Konuk ekip ilk yarıyı, 44. dakikada Michael Ciani'nin kendi kalesine attığı golle 2-1 önde tamamladı.

İKİNCİ YARIDA İBRA ŞOV VARDI

Ancak ikinci yarıda Zlatan Ibrahimovic maça ağırlığını koydu. İsveçli yıldız 47. dakikada skoru 2-2 yaptı. 54. dakikada Dominic Dwyer ile Orlando City bir kez daha öne geçse de, Ibrahimovic 67 ve 71. dakikada attığı gollerle hat-trick'i tamamladı ve Los Angeles Galaxy sahadan 4-3 galip ayrıldı.

Ibrahimovic, Los Angeles Galaxy ile çıktığı 17. maçında toplam 15 gole ulaştı. İsveçli yıldız ayrıca, MLS kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı.

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