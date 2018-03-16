İbrahimovic: Oynamak istersem oynarım

Bu sezon sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan ve sezon sonu Manchester United'dan ayrılacak olan İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic, Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'nda olabileceğinin sinyallerini verdi.

''DÜNYA KUPASI'NDA OLMAK İSTERSEM OLURUM''

2016 Avrupa Şampiyonası'nın ardından İsveç Milli Takımı'na veda eden 36 yaşındaki forvet, ''Tüm sezon boyunca performansımı sergileyemedim. Eğer Dünya Kupası'nda olmak istersem, orada olup oynarım'' diye konuştu.

''HALA OYNAMAK İSTİYORUM''

Gelecek sezon Amerika'ya transfer olması beklenen Zlatan Ibrahimovic, ''Spekülasyonlar hayatım boyunca benimle birlikte oldu. Ben ise doğru olan şeyleri yapmaya odaklandım. Hala oynamak istiyorum. Benim ilk amacım futbol oynamak'' dedi.