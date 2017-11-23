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Ibrahimovic tarihe geçti

Geçtiğimiz gün oynanan Basel maçında oyuna sonradan giren İsveçli yıldız, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti.

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Ibrahimovic tarihe geçti

Manchester United'ın geçtiğimiz gün Basel'e deplasmanda 1-0 mağlup olduğu maçın 74. dakikasında oyuna dahil olan Zlatan Ibrahimovic, Şampiyonlar Ligi'nde bir ilke imza attı.

7 FARKLI TAKIMLA DEVLER LİGİ'NDE OYNADI

Geçtiğimiz sezonun başında transfer olduğu Manchester United ile ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçında boy gösteren İsveçli yıldız, bu organizasyonda 7 farklı takımın formasıyla mücadele eden ilk isim olarak tarihe geçti.

36 yaşındaki futbolcu kariyerinde daha önce Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan ve Paris Saint-Germain kulüpleriyle Devler Ligi'nde sahne almıştı. Zlatan Ibrahimovic daha önce bu rekoru, altı farklı takımla Şampiyonlar Ligi'nde maça çıkan Javier Saviola ve Nicolas Anelka ile paylaşıyordu

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