İbrahimovic: Zlatan Gezegeni'nden geliyorum

İsveçli yıldız oyuncu Zlatan Ibrahimovic, İngiliz basınına verdiği geniş röportajında yine kendine özgü, çok konuşulacak ifadeler kullandı.

BBC Sport'a konuşan İsveçli yıldız, Zlatan Gezegeni'nden gelmiş bir Superman olduğunu söyledi.

KENDİ GEZEGENİMDEN GELİYORUM

İbrahimovic'in açıklamaları şu şekilde:

"Kendi gezegenimden geldim, daha önce kimsenin görmediği... Bazıları gettolardan geldiğimi düşünüyor. Beni hep farklı gördüler, hoş karşılamadılar ama şimdi hepsi beni takip ediyor. Ben kendi gezegenimden geldim; Zlatan Gezegeni."





MEYDAN OKUMAKTAN KORKMAM

"İngiltere'ye gitmeden önce fikrini dürüstçe söylediğine inandığım birçok farklı oyuncu ile konuştum. Hemen hemen hepsi bu fikrin kötü olduğunu söylüyordu. Bana 'Eğer İngiltere'de iyi bir performans göstermezsen, insanlar daha önce yaptıklarını unutacaktır' dediler. Ama bu beni daha da tetikledi. Herkese karşı çıktım ve İngiltere'ye gittim. Çok yaşlı olduğumu düşündüler. 35 yaşındaydım ve Premier League için yaşlı görünüyordu. İnsanları ikna etmem 3 ay sürdü. Bu zor bir meydan okumaydı ve ben asla meydan okumalardan kaçınmam."





ZLATAN'I ANCAK ZLATAN SAKATLAYABİLİRDİ

"(Sakatlığıyla ilgili) Nasıl olduğunu ben de anlamadım. O güne kadar hiç ciddi bir sakatlık yaşamamıştım. Superman gibiydim, asla kırılmaz, asla yıkılmaz. Sadece Zlatan Zlatan'ı sakatlayabilirdi. Bu şekilde futbolu bırakmak istemiyordum. Ben de yeni bir meydan okumaya karar verdim. Yeniden sahalara dönecektim."