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Ibrahimovic'e ABD'de coşkulu karşılama

Manchester United'dan ayrılarak Amerika'nın Los Angeles Galaxy takımına transfer olan Ibrahimovic, büyük sevgi gösterileriyle karşılandı.

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Futbol tarihinin en ilginç karakterlerinden biri olan Ibrahimovic, yeni macerası için ABD 'ye gitti. 

LOS ANGELES'TA TARAFTARLAR KARŞILADI

Son yıllarda futbolun yıldız isimleri emeklilikten önceki son durak olarak Amerika'yı tercih ediyor. Bu isimlere katılan son futbolcu ise İsveçli Ibrahimovic oldu.

Manchester United'la olan sözleşmesini karşılıklı olarak sonlandıran Ibra, MLS Ligi ekiplerinden Los Angeles Galaxy'ye transfer oldu. Kariyerinde büyük başarılar bulunan yıldız futbolcuyu Amerikalı taraftarlar karşıladı. Büyük sevgi gösterileriyle karşılanan Ibrahimovic, sevenleriyle bol bol fotoğraf çektirdi.

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