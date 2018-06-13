İbrahimovic'in Dünya Kupası favorileri

2018 FIFA Dünya Kupası öncesi İsveç Milli Takımı antrenörünün kadroya dahil etmediği dünyaca ünlü yıldız Zlatan Ibrahımovic, FIFA tarafından kendine yöneltilen sorulara samimi yanıtlar verdi.

Zlatan, öncelikle kendisinin olmadığı bir Dünya Kupası'nın izlenmeye değer olmadığını dile getirerek, ''Milli takımda olmayacağım belliydi. Dört yıl önce de söylemiştim, yine söylüyorum, FIFA Dünya Kupası'nı bensiz izlemeye değmez! Bunu samimi söylüyorum. Yine de Dünya Kupası'nı yakından takip edeceğim.'' ifadelerini kullandı.

FAVORİLERİM: BREZİLYA, İSPANYA, ALMANYA, İSVEÇ

'Favoriniz?' sorusunu da yanıtlayan Zlatan, ''Bence, Brezilya, İspanya, Almanya ve tabii ki İsveç. Ayrıca, kendilerinin iddialı olduğunu dile getirmeseler de Arjantin.'' dedi.

2018 Dünya Kupası sırasında parlamayı düşünülen yıldızlar sorusuna ise yıldız golcü, ''Pogba'nın oldukça becerikli olduğu kesin. Mbappe, zirveye ulaşmak için özel bir çaba sarf edecektir.'' cevabını verdi.

En beğendiği isimler sorulduğunda Ibrahımovic, ''Unutmayın, futbol bireysel değil takım oyunudur. Neymar, sakatlığının ardından aç gelecek. Messi hakkında düşüncelerim açık, o en iyisi ve ekibi onu takip ediyor. Ronaldo da aynı şekilde. Oyuncular aylarca liglerinde oynuyor. Formda olup olmadıklarını görmeliyiz. Ne kadar sağlıklı olduğunuz önemlidir, eğer %100 hazır değilsen ne kadar becerikli olduğunuz önemli değil'' ifadelerini kullandı.

Futbolcu olmak için isteğinin ve arzunun ne zaman başladığı sorusu üzerine süperstar, ''İsveç, 1994'te üçüncü oldu. Bu, İsveç için çok önemli bir şeydi. O zamanlar dünyayı ele alacağımı biliyordum ve o sırada bir futbolcu değildim'' diye konuştu.