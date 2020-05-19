İbrahimovic'in heykeli için 29 öneri sunuldu

İsveçli futbolcu Zlatan Ibrahimovic'in Malmö'de dikilen heykeli, son uğradığı saldırıda tamamen yıkılmış ve heykelle ilgili nihai bir karar verilmesi için görüşmeler başlamıştı.

Heykel, saldırılardan sonra gizli bir yere kaldırılmıştı. Ibrahimovic'in heykeli, uzun yıllar forma giydiği İsveç'in köklü takımlarından Malmö'nün rakibi olan İsveç Birinci Futbol Ligi (Allsvenskan) ekibi Hammarby'nin hisselerinin yarısını satın alması sonrası yakılmaya çalışılmış, bir sonraki saldırıda da tamamen yıkılmıştı.

29 ÖNERİ SUNULDU

Şehir meclisinin komite üyeleri, heykelin stadyum dışındaki mevcut konumundan taşınması konusundaki önerilerini görüşmek üzere, pazartesi günü bir araya geldi.

Gelen 29 teklif arasında, yaklaşık 250 kişi tarafından desteklenen öneride, heykelin Tele2 Arena'ya taşınmasını öneren bir teklif de verildi.