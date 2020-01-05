Ibrahimovic'in heykeli yıkıldı

Dünyanın en önemli futbolcuları arasında yer alan Ibrahımovic, geçtiğimiz aylarda ülkesinde onurlandırılmıştı.

BİR KEZ DAHA SALDIRDILAR

Uzun yıllar formasını giydiği Malmö'de stadyumun önüne İsveçli yıldızın heykeli dikilmiş, açılışa ise binlerce taraftar katılmıştı.

Ancak Ibrahimovic'in Malmö'nün ezeli rakibi Hammarby Kulübü'nün hisselerini satın almasıyla her şey tersine döndü.

Malmö'ye gönül veren taraftarlar defalarca kez Ibrahimovi'in heykeline saldırdı. Deneyimli futbolcu saldırıyı yapanlardan şikayetçi oldu. Polis soruşturma başlatıp bazı isimleri gözaltına aldı fakat Malmölülerin öfkesi dinmedi.

Polis heykeli tel örgülerle koruma altına alsa da Ibrahimovic'in heykelinin yıkılmasına engel olamadı.