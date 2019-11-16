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İbrahimovic'in istediği ücret ortaya çıktı

İtalya Ligi Serie A'ya yeniden dönme planları yapan Zlatan İbrahimovic'in, kendisine talip olan kulüplerden 6 aylık sözleşme için ayda 1 milyon euro istediği öğrenildi.

| Haber Merkezi
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Dünyaca ünlü yıldız Zlatan İbrahimovic'in geleceği henüz netleşmiş değil.

ABD Ligi MLS takımlarından LA Galaxy ile sözleşmesi sona eren 38 yaşındaki forvet, İtalya’ya geri dönmek istediğini açıklamıştı.

6 AYLIK SÜRE İÇİN 6 MİLYON EURO İSTİYOR

Milan, Bologna, Napoli ve Fiorentina gibi kulüplerin yakın markajında olan tecrübeli golcü, kendisini isteyen takımlarla sözleşme görüşmeleri sürdürmeye devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre İsveçli futbolcunun, 6 aylık anlaşma için ayda 1 milyon euro maaş istediği öğrenildi.

TRANSFERE EN YAKIN KULÜP MİLAN 

Milan’ın eski futbolcusu ile anlaşmaya en yakın taraf olduğu öne sürülürken kırmızı siyahlılar yıldız isme 6 ay için 4 milyon euro ödemeyi önerdi.

İbrahimovic'in ise bu teklife sıcak baktığı ama henüz bir cevap vermediği ifade edildi. 

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