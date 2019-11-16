İbrahimovic'in istediği ücret ortaya çıktı

Dünyaca ünlü yıldız Zlatan İbrahimovic'in geleceği henüz netleşmiş değil.

ABD Ligi MLS takımlarından LA Galaxy ile sözleşmesi sona eren 38 yaşındaki forvet, İtalya’ya geri dönmek istediğini açıklamıştı.

6 AYLIK SÜRE İÇİN 6 MİLYON EURO İSTİYOR

Milan, Bologna, Napoli ve Fiorentina gibi kulüplerin yakın markajında olan tecrübeli golcü, kendisini isteyen takımlarla sözleşme görüşmeleri sürdürmeye devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre İsveçli futbolcunun, 6 aylık anlaşma için ayda 1 milyon euro maaş istediği öğrenildi.

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Milan’ın eski futbolcusu ile anlaşmaya en yakın taraf olduğu öne sürülürken kırmızı siyahlılar yıldız isme 6 ay için 4 milyon euro ödemeyi önerdi.

İbrahimovic'in ise bu teklife sıcak baktığı ama henüz bir cevap vermediği ifade edildi.