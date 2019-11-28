Expressen gazetesinin haberine göre, İbrahimovic'in, İsveç Birinci Futbol Ligi (Allsvenskan) kulüplerinden Hammarby'nin hisselerinin yarısını satın aldığının duyulmasının ardından Malmö kentindeki heykeline saldırıldı.
İbrahimovic'in İsveç'teki heykeline saldırı
"ÇİNGENE'YE ÖLÜM" SLOGANI YAZDILAR
Saldırganların, heykelin bulunduğu yere eski Yugoslavya'da kullanılan "Cigani dö" (Çingene'ye ölüm) şeklinde ırkçı slogan yazdığı bildirildi.
Malmö Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Jimmy Modin de heykele boya püskürtüldüğünü ve yakılmaya çalışıldığını belirtti.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
MALMÖ ALTYAPISINDAN YETİŞMİŞTİ
İsveç'te Malmö taraftarları, kulüplerinin altyapısından yetişen Zlatan Ibrahimovic'e, bir başka takımın hisselerini alması nedeniyle tehdit etmeye başladı.