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İbrahimovic'in İsveç'teki heykeline saldırı

İsveçli futbolcu Zlatan İbrahimovic'in Malmö'ye dikilen heykeli, Hammarby'nin hisselerinin yarısını alması sonrasında ateşe verildi.

| AA
İbrahimovic'in İsveç'teki heykeline saldırı
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Expressen gazetesinin haberine göre, İbrahimovic'in, İsveç Birinci Futbol Ligi (Allsvenskan) kulüplerinden Hammarby'nin hisselerinin yarısını satın aldığının duyulmasının ardından Malmö kentindeki heykeline saldırıldı.

İbrahimovic'in İsveç'teki heykeline saldırı

"ÇİNGENE'YE ÖLÜM" SLOGANI YAZDILAR

Saldırganların, heykelin bulunduğu yere eski Yugoslavya'da kullanılan "Cigani dö" (Çingene'ye ölüm) şeklinde ırkçı slogan yazdığı bildirildi.

Malmö Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Jimmy Modin de heykele boya püskürtüldüğünü ve yakılmaya çalışıldığını belirtti.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

MALMÖ ALTYAPISINDAN YETİŞMİŞTİ

İsveç'te Malmö taraftarları, kulüplerinin altyapısından yetişen Zlatan Ibrahimovic'e, bir başka takımın hisselerini alması nedeniyle tehdit etmeye başladı.

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