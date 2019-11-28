Fatih Terim: Arda beni çok duygulandırdı

1 İbrahimovic'in İsveç'teki heykeline saldırı İsveçli futbolcu Zlatan İbrahimovic'in Malmö'ye dikilen heykeli, Hammarby'nin hisselerinin yarısını alması sonrasında ateşe verildi.

2 Clinton Mata: G.Saray'ın stat atmosferi gibisini görmedim Club Brugge'lu Clinton Mata, Galatasaray deplasmanındaki atmosferin çok zorlu olduğunu söyleyerek "Hiçbir oyuncu Galatasaray'ın stadında oynadıktan sonra rahat uyuyamaz" dedi.

3 Trabzonspor'dan Nazım Sangare atağı Ara transfer dönemi çalışmalarına başlayan Trabzonspor'da hedef Antalyaspor'un sağ beki Nazım Sangare. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan oyuncu için ocakta Antalya ekibinin kapısı çalınacak.

4 12 Dev Adam'ın rakipleri belli oldu 12 Dev Adam, 2020 Olimpiyat Elemeleri'nde Kanada'da Çekya ve Uruguay'la karşılaşacak.

5 Beşiktaş'ın eski yöneticilere olan borçları Beşiktaş Kulübü'nün, aralarında eski başkan Fikret Orman'ın da yer aldığı birçok isme toplam 11 milyon 323 bin liralık borcu bulunuyor.

6 Bursaspor stadın başını yeniden yaptırıyor Müteahhidin tasfiye talebi yüzünden kafa bölümü yarım kalan Bursa Stadı'nda, çalışmalara yeniden başlandı.

7 Adil Rami ocakta gönderiliyor Fenerbahçe, sezon başı serbest transfer olarak kadrosuna kattığı Adil Rami'nin sözleşmesini devre arasında feshedecek.

8 Ersun Yanal: 2013-14'teki kadro dünya markasıydı Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Neden 2013-2014 sezonundaki gibi oynatmıyorsun?" şeklindeki eleştirilere cevap verdi.

9 Emre Mor oyuna girince Galatasaray gol yiyor Galatasaray, son dönemde Emre Mor'un sonradan oyuna girdiği maçlarda gol yiyor. Bu durum, dün akşam oynanan Club Brugge maçında da yaşandı.