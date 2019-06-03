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Ibrahimovic'in röveşata golü

LA Galaxy ile New England'ın karşı karşıya geldiği maçta Ibrahimovic mükemmel bir röveşata golü attı.

| Haber Merkezi
Ibrahimovic'in röveşata golü
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ABD MLS'te LA Galaxy, New England'ı konuk etti. Ev sahibi ekibin 2-1 kaybettiği mücadeleye damga vuran Ibrahimovic oldu.

IBRA'DAN RÖVEŞATA GOLÜ

New England, Cristian Penilla ve Teal Bunbury'nin golleriyle mücadelede 2-0 öne geçti. 84'te sahneye çıkan Zlatan ise farkı 1'e indirdi.

Ibrahimovic'in mükemmel röveşata golü - İZLE

Ceza sahasında topla buluşan İsveçli dünya yıldızı, meşin yuvarlağı göğsüyle kontrol etti, rakibini geçip mükemmel bir röveşata golüne imza attı.

Kariyerinde attığı efsane gollerle tanınan 37 yaşındaki deneyimli futbolcu, koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi.

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