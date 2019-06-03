Ibrahimovic'in röveşata golü

İtalyan basını, Everton'ın Cengiz Ünder için yaptığı 28 milyon euroluk teklifin Roma tarafından reddedildiğini yazdı.

Everton'dan Cengiz için 28 milyon euroluk teklif

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Takımlarımızın Avrupa performansı

Takımlarımız bu yıl Avrupa'da beklenen performansı gösteremedi. Kötü geçen sezonda en çok puan toplayan Fenerbahçe ve Galatasaray oldu.