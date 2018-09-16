Fikret Orman: Beşiktaş'ı satacak sözü beni çok üzdü

1 Mourinho Mesut'u istiyor İngiliz basınındaki iddialara göre Jose Mourinho, Mesut Özil'in durumunu takip ediyor ve ocak ayında transfer teklifine hazırlanıyor.

2 Fikret Orman oyunu kullandı Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkan Fikret Orman oy verdi.

3 Comolli: Ozan Tufan çok çalışmalı Fenerbahçe Sportif Direktör Comolli, daha önce çalıştığı dünya yıldızlarının çok çalışkan olduğunu ve Ozan Tufan'ın da bu isimleri örnek alması gerektiğini söyledi.

4 Fatih Terim: Devre arası tahmin edeceğiniz gibi geçti Futbolcularını motive etmek konusunda son derece başarılı olan Fatih Terim, Kasımpaşa mücadelesinin devre arasında da galibiyeti getiren isim oldu.

5 Şenol Güneş: Fatih Terim hakkında konuşmayacağım Şenol Güneş, Fatih Terim'in "Fikstürü TFF ile ayarladık" açıklamasının sorulması üzerine, "Kişilerle değil, fikirlerle işim var" şeklinde cevap verdi.

6 Ali Koç: Galibiyet serisi Konya'da başlayacak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, şampiyonluk yürüyüşlerinin Konyaspor galibiyetiyle başlayacağını ifade etti.

7 Ibrahimovic'ten enfes gol ABD MLS'te LA Galaxy forması giyen Ibrahimovic, yine çok konuşulacak bir gole imza attı.

8 Türk boksör Şükrü Altay kıtalararası altın kemeri kazandı Almanya'da yaşayan Türk boksör Şükrü Altay, hafif ağır sıklette Gürcü rakibi Geriso Aduashvili'yi nakavtla yenerek kıtalararası altın kemerinin sahibi oldu.

9 Şenol Güneş: Bu VAR niye var anlamıyorum Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Yeni Malatyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada Medel'e gösterilen kartın yanlış olduğunu ve VAR'ın doğru kullanılmadığını vurguladı.