Ibrahimovic'ten Guardiola için olay sözler

Barcelona'da beklentilerin altında kalan bir performans gösteren ve Pep Guardiola ile yıldızı barışmayan Zlatan Ibrahimovic, deneyimli teknik adamla ilgili yine dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Ayrıldıktan sonra Barcelona'ya rakip olduğu bir maçta Guardiola'nın kendisinden kaçtığını söyleyen Ibrahimovic, "Benimle rakip olduğunda, maç sonrasında soyunma odasına gittim ve o başka bir odada benim ayrılmamı bekliyordu. Kapıda yardımcılarından biri ona, 'Ibrahimovic gitti, şimdi çıkabilirsin' dedi. Niye böyle yaptı, anlamadım" ifadelerini kullandı.

"TELEVİZYONDA SERT ADAMI OYNUYOR"

Guardiola'nın karakter olarak zayıf olduğunu belirten tecrübeli golcü, "Televizyonda her zaman sert adamı oynuyor ancak yüz yüze karşılaştığımızda saklanıyor. Teknik direktör olarak o bir fenomen ama adam olarak.." dedi.

"MOURİNHO ÖZEL BİRİ"

Jose Mourinho'yu ise en iyi teknik direktörlerden biri olarak gösteren yıldız isim, "Mourinho ile sürekli iletişimdeyiz, kariyerime inanılmaz bir dokunuşu var. O hala 'Özel biri' ve bir kazanan. Umarım bir an önce kulübeye döner. Tekrar kazanmaya başlayacağından eminim" diye konuştu.