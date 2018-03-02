İbrahimoviç'ten İsveç'e dönüş sinyali

İbrahimovic, Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda forma giymek için İsveç Milli Takımı teknik heyetine mesaj gönderdi. Daha önce İsveç Milli Takımı'ndaki kariyerini noktaladığını açıklayan 36 yaşındaki futbolcu karar değiştirdi.

Başkent Stockholm'de konuşan İbrahimovic, "Milli takımı özledim. Sonuçta 20 yılımı verdim ve dışardan izlemek pek kolay olmuyor. Kapıyı hiçbir şey için kapatmadım" ifadelerini kullandı.

Milli takımda oynamak için yeniden form kazanması gerektiğini bildiğini dile getiren İbrahimovic, "Sakatlık nedeniyle kendi takımınızda veya milli takımda oynayamamak çok zor. 3 günde bir maç oynarken, bir anda bu devamlılığımı kaybettim. Buna rağmen mevcut durumu kabul etmem gerekiyor. Hedeflerime ulaşmak için çalışmalarıma devam etmem lazım. Oynayamazken milli takıma odaklanmam çok doğru değil" diye konuştu.

EURO 2016'nın ardından milli takımdan emekli olduğunu açıklayan İbrahimovic, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu sezon Manchester United'da 7 maçta toplam 193 dakika süre aldı.