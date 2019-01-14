Ibrahimovic'ten Ronaldo'ya sert eleştiri

Zlatan Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a transfer olurken söylediği sözleri eleştirdi.

JUVENTUS SERİE A'YA AMBARGO KOYMUŞ BİR TAKIM

Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a transfer olurken söylediği 'Yeni bir mücadele arıyorum' sözlerine Zlatan, "Cristiano, yeni mücadeleden bahsedip duruyor. Yıllardır Serie A'ya ambargo koymuş bir takıma gitmek mi mücadele?" yorumunu yaptı.

BU SÖZLERİ SAÇMALIK

Eleştirilerini sürdüren Zlatan, "Mücadele arıyorsa, 2. Lig'den bir takıma gidip onu üst lige çıkarıp şampiyon yapsın. Juventus'a gitmek mücadele falan değil, saçmalık." diyerek sözlerini noktaladı.

Cristiano Ronaldo, Real Madrid'den son 7 sezonun şampiyonu Juventus'a 117 milyon euro bonservisle transfer olmuştu. Ronaldo, şu ana kadar Serie A'da oynadığı 19 maçta 14 gol atıp 6 asist yaptı.