Ibra'nın yerine Chicharito

Ibrahimovic'in ayrılığı sonrası Los Angeles Galaxy, kadrosunu Javier Hernandez ile güçlendirdi.

7 MİLYON EURO ÖDENDİ

MLS ekibi, bu transfer karşılığında Sevilla'ya 7 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. 'Küçük Bezelye' lakaplı Chicharito ise 3 yıllık sözleşme karşılığında senelik 6 milyon dolar + bonuslar kazanacak.

31 yaşındaki Meksikalı yıldız, bu sezon Sevilla formasıyla çıktığı 15 maçta 3 gol kaydetti. Chicharito daha önce Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen ve West Ham United'da forma giymişti.