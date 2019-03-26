İbrasızlık kararı Fatih Terim'in sözleşmesini etkiledi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, geçtiğimiz hafta katıldığı bir programda Fatih Terim'le anlaştıklarını ve genel kurulun ardından imzaların atılacağını açıklamıştı.

İBRASIZILIK İŞLERİ DEĞİŞTİRDİ

Genel kurulda ibra edilmeyen Cengiz yönetimi, Terim için düzenlenecek imza törenini de erteledi. Terim'le anlaşma sağlansa da resmi imzalar henüz atılmamıştı. İbrasızılık kararı sonrası imzalar askıya alındı.

Yönetimin değişme ihtimalinin yüksek olduğu bu ortamda imza atmak istemeyen deneyimli hoca, böyle bir durumun da etik olmayacağını düşünüyor. Mevcut durumda Mustafa Cengiz yeniden aday olamayacağı için, sarı-kırmızılı camia yeni bir başkan seçecek.

Mustafa Cengiz ibrasızslık kararını mahkemeye taşıyacak ve yaşanacak bu süreçte Galatasaray'da bir belirsizlik ortamı oluşacak. Bu sebeplerden dolayı Fatih Terim'in yeni sözleşmeye imza atması şu an için mümkün değil.

Mustafa Cengiz'in mahkemeyi kaybetmesi ve yeni bir başkanın göreve gelmesi durumunda ise Terim'in nezakaten istifa edeceği belirtiliyor.