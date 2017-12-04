İç sahanın lideri Alvaro Negredo

Beşiktaş'ın bu sezon Vodafone Park'ta en etkili isim Alvaro Negredo oldu. Beşiktaş formasıyla 9 maçlık periyotta Dolmabahçe'de gol sevinci yaşayamayan İspanyol oyuncu, son 2 karşılaşmada rakip fileleri 5 kez havalandırmayı başardı.

CENK, TALİSCA VE LENS GİBİ İSİMLERİ GERİDE BIRAKTI

Manisaspor karşısında fileleri 4 kez sarsan Negredo, Galatasaray derbisinde kısa süre oynamasına rağmen meşin yuvarlağı filelere göndermeyi bildi.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Jeremain Lens dörder kez gol bulurken, Dusko Tosic ve Anderson Talisca üçer gol attı. Ricardo Quaresma, Pepe, Atiba Hutchinson, Ryan Babel, Orkan Çınar ve Mustafa Pektemek de Vodafone Park'ta birer kez bu sevinci yaşadı.