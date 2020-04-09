İcardi, 2.5 milyon euroluk villasında karantinaya girdi

Tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle ülkeler, vatandaşlarına 'Evde Kal' çağrıları yapmayı sürdürürken, yıldız futbolcular da birbirinden lüks mülklerinde kendilerini karantinaya almaya devam ediyor.

Bonservisi Inter'de bulunan Arjantinli forvet Mauro İcardi ve eşi Wanda Nara, koronavirüs salgınından korunmak için İtalya'nın Como Gölü yakınlarında bulunan 2.5 milyon euro değerindeki villalarını tercih etti.

PSG'DEN İZİNSİZ GİTTİ

Eşi Wanda Nara'nın 5 çocuğuyla birlikte İtalya'da bulunan villalarına gitmesi üzerine kiralık olarak bulunduğu kulübü Paris Saint German'den izinsiz olarak ailesinin yanına giden Arjantinli golcünün bu davranış,ı Fransa'da çok konuşulmuştu.

PSG'nin, İcardi'nin bu hareketini cezasız bırakmayacağı konuşulurken, Arjantinli yıldızın ise Fransız ekibinde devam etmek istemediği de öne sürülmüştü.

''5 ÇOCUĞUN ANNESİSİN AMA BUNU FARKINDA DEĞİL GİBİSİN''

Wanda Nara'nın 5 çocuğunun 3'ünün babası olan eski eşi Maxi Lopez ise ikilinin bu hareketiyle deliye dönmüş ve sert açıklamalarda bulunmuştu.

Lopez, ''Kimsenin dışarı çıkmamasının istediği bir dönemde çocuklarımızı bir ülkeden diğerine yolculuğa maruz bırakarak küresel bir salgına yönelik karantinayı hangi düşünceyle deldiğinizi merak ediyorum. Sehayat edip salgının merkez üssü Lombardiya'ya geliyorsunuz! Bu çılgınlık, delilik! Dünyadaki en kutsal şeyin çocuklarımızın sağlığı olması gereken bu anlarda kafanızda ne var? Bilinçsizliğinizden dolayı öfkeliyim. Kendinizi düşünmüyorsanız onları düşünün çünkü sen 5 çocuğun annesisin ama bunun farkında değil gibisin. Sen anne olduğunun farkında mısın?'' ifadelerini kullandı.

İTALYA, SALGINDAN EN ÇOK ETKİLENEN ÜLKELERDEN

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak dünyaya yayılan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden olan İtalya'da salgın nedeniyle hayatını kaybeden 17 bin 772 kişi olurken, vaka sayısı ise 139 bin 715'e ulaştı.