İcardi İnter'den ayrılmayı düşünmüyor

Inter'in Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, basında çıkan transfer haberleri hakkında açıklama yaptı.

Real Madrid ve Juventus ile transferde ismi anılan Icardi, Inter'den ayrılmayı düşünmediğini duyurdu.

"KALMAK İSTİYORUM"

Icardi yaptığı açıklamada "Basında gerçek düşüncelerimi yansıtmayan haberler çıkıyor. Inter taraftarına tekrar açıklıyorum. Inter'de kalmak istiyorum ve bunu kulübe de söyledim çünkü Inter benim ailem" ifadelerini kullandı.

Inter'de bu sezonun bir bölümünde kadro dışı kalan 26 yaşındaki santrfor, bu sezon 35 maçta 16 gol attı ve 5 asist yaptı.