İcardi PSG'ye çabuk alıştı

PSG'de sezon başında Inter'den satın alma opsiyonuyla kiralanan Mauro Icardi, performansıyla göz dolduruyor.

Mauro Icardi, sezon başından bu yana sakatlığından ötürü Edinson Cavani'den yararlanamayan Thomas Tuchel'in elini güçlendiriyor.

Arjantinli yıldız, Paris ekibinde çıktığı 7 maçta 7 gol ve 1 asist kaydetti.

SON 13 GOLÜN 11'İ İCARDİ - MBAPPE İKİLİSİNDEN

Yaz transfer sezonunda Inter'den 5 milyon euro karşılığında kiralanan golcü futbolcunun, 65 milyon euro satın alma opsiyonu bulunuyor.

Son 11 gol Mbappe ve Icardi'den PSG'nin çıktığı son üç maçta atığı 13 golün son 11'inin altında Mauro Icardi ve Kylian Mbappe'nin imzası bulunuyor.

Marsilya, Club Brugge ve Nice'le oynanan maçlarda son 11 golün 6'sını Mbappe atarken, 5 gol de Icardi'den geldi.

Kylian Mbappe ise bu sezon PSG'de çıktığı 9 maçta 8 gol ve 4 asist yapma başarısı gösterdi.