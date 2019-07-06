Icardi ve Nainggolan satış listesinde

Inter, iki yıldız oyuncusu Mauro Icardi ve Radja Nainggolan'a veda ediyor. İtalyan ekibinin CEO'su Beppe Marotta, iki futbolcuyu kadroda düşünmediklerini ilk kez bu kadar net bir şekilde dile getirdi.



Sky Sport'a konuşan Marotta, ''Mauro Icardi ve Radja Nainggolan, bizim planlarımız arasında yer almıyor. İkisine de saygı duyuyorum ama onlar da bizim planımızın bir parçası olmayacaklarını biliyorlar. Bu durum yetenekleriyle alakalı değil. İkisi de yetenekli oyuncu. Ancak yetenek sadece maç kazandırır, kadro yapısı ise ligi kazandırır. Bizim de amacımız zaten bu. İkisi de bizimle olmayacak.'' sözlerini kullandı.

NAPOLI'DEN ICARDI İÇİN 60 MİLYON EURO

Inter'in satış listesindeki iki futbolcu için Avrupa'nın dev takımları transfer yarışına başlarken Napoli'nin Icardi için Inter'e 60 milyon euro teklif ettiği belirtildi.

Ancak Icardi'nin hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara'nın Juventus'u istediği için teklifi reddettiği açıklandı.