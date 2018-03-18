Icardi'den 4, Inter'den 5 gol

Luigi Ferraris Stadı'nda oynanan maçta Inter, 26. dakikada Ivan Perisic'in attığı golle 1-0 öne geçti. 30. dakikadan itibaren Inter'de sahneye Icardi çıktı.

Arjantinli futbolcu 30. dakikada penaltıdan, 31, 44 ve 51. dakikalarda attığı 4 golle maça damga vurdu. 21 dakikada 4 kez rakip fileleri havalandıran Icardi, 66. dakikada yerini Eder'e bıraktı. Mücadelede başka gol olmayınca Inter, konuk olduğu Sampdoria'yı 5-0'lık skorla geçti.

Icardi böylece ligdeki gol sayısını 22'ye çıkarıp gol krallığı yarışında 24 kez rakip fileleri havalandıran Lazio'dan Ciro Immobile'ye yaklaştı. Yıldız oyuncu ayrıca Serie A tarihinde en genç 100 gole ulaşan 6. isim oldu. Inter bu galibiyetle puanını 55'e çıkardı, Sampdoria ise 44 puanda kal