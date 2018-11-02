IFAB penaltı kuralını değiştiriyor

Futbolda oyun kurallarını belirleyen organ olan IFAB (Uluslararası Futbol Birliği Kurulu), bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda oyun kurallarına dair yapılması öngörülen değişiklikler konuşulurken, bunlara dair bazı detaylar ortaya çıktı.

PENALTI ATIŞLARINDAN DEĞİŞİKLİK OLACAK

Çizgi teknolojisi, Video Yardımcı Hakem (VAR), uzatmalarda 4. oyuncu değişiklikliği, kadroların 18'den 23'e çıkması gibi birçok değişikliğin yaşandığı futbolda sırada penaltılar var.

Karşılaşma esnasında kullanılacak penaltılar bundan böyle yalnızca tek vuruş olacak, dönen vuruşu tamamlama opsiyonu kaldırılacak. Tıpkı seri penaltı atışlarında olduğu gibi, 90 dakika içerisindeki penaltı atışlarında da yalnızca tek vuruş hakkı olacak.

Elle oynamada kasıt şartının kaldırılması da konuşulan konular arasında. Ayrıca topun oyunda olmadığı zamanların göz önünde bulundurularak 90 dakikanın sonuna eklendiği uzatmalarda, oyuncu değişikliğinin de kaldırılacağı belirtiliyor. Kural değişikliklerinin IFAB’ın önümüzdeki toplantılarında resmiyete kavuşması bekleniyor.